Kocaeli'nde Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kaza Yaptı: Bir Ölü - Son Dakika
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Kocaeli'nde Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kaza Yaptı: Bir Ölü

Kocaeli\'nde Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kaza Yaptı: Bir Ölü

Derince ilçesinde D100 karayolunda ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti ve kaza sonrasında yol bir süre trafiğe kapatıldı.

01.01.2025 05:21  Güncelleme: 05:23
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Kocaeli'nin Derince ilçesi D100 karayolunda ters yönde ilerlediği iddia edilen otomobil, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D-100 kara yolu İstanbul istikameti Derince geçişinde meydana geldi. Ters yönde ilerlediği iddia edilen Alkan Dönerkaya idaresindeki 41 KH 753 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.E. hakimiyetindeki 41 AJJ 224 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki sürücü de yaralanırken, Alkan Dönerkaya araç içinde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dönerkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüler, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, Alkan Dönerkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ayrıca, kaza sebebiyle karayolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Trafik, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü.

Öte yandan, olay yerinde çarpışmanın şiddetiyle otomobilin parçalarının çevreye savrulduğu görülürken, alkol kutuları da dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'nde Ters Yönde İlerleyen Otomobil Kaza Yaptı: Bir Ölü - Son Dakika

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