Kocaeli'de polis ekiplerince son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 152 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma' suçundan 120, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ise 32 olmak üzere toplam 152 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 691 gram sentetik kannabinoid, 507 gram metamfetamin, 236 gram esrar, 95 gram muhtelif uyuşturucu madde, 319 sentetik ecza, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 545 TL'ye el konuldu.