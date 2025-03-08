Kocaeli TEM Otoyolu\'nda Tır Yangını

Kocaeli TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Bekirdere Rampası mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki tır, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Tır sürücüsü aracı sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi' haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan tırı söndürdü.

Araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ