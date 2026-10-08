Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis

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Karamürsel\'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
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Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz 2025'te Karamürsel'de Aykut Canımoğlu (30) ile babası Mehmet Canımoğlu'nu (60) tabancayla öldüren İzzet Kalyon'a haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sattığı otomobilin parasını alamadığı için tartışma çıktığı öne sürülen 76 yaşındaki sanık, kanser tedavisi gördüğü gerekçesiyle tutuklanmadı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sattığı otomobilin parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı baba ve oğlunu tabancayla öldüren 76 yaşındaki İzzet Kalyon, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti kanser tedavisi nedeniyle sanığın tutuklanmasına yer olmadığına karar verdi.

SATTIĞI OTOMOBİLİN PARASINI ALAMAMIŞ

Olay, 3 Temmuz 2025'te Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. 76 yaşındaki İzzet Kalyon, olaydan yaklaşık 10 ay önce otomobilini 1 milyon 600 bin liraya sattığı ancak parasını alamadığı Aykut Canımoğlu (30) ve babası Mehmet Canımoğlu (60) ile karşılaştı. İddiaya göre; açılan davaya neden katılmadıklarını ve parasını ne zaman ödeyeceklerini soran Kalyon ile baba oğul arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında hakarete maruz kaldığı ve öldürülme korkusuna kapıldığı öne sürülen Kalyon, tabancasıyla ateş ederek baba ile oğlunu vurdu.

"Kasten öldürme" suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık Kalyon, mevcut kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı gerekçesiyle ilk celse sonrası mayıs ayında tahliye edildi.

27 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü celsesine sanık Kalyon ile taraf avukatları katıldı. Savunması alınan Kalyon, öldürme amacıyla hareket etmediğini, ateş etmesinin kendisini koruma amacı taşıdığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Kalyon'u iki maktule yönelik haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak cezalar 12 yıl 6'şar aya düşürüldü. Böylece Kalyon, iki kez 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca sanığa 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanığın kanser tedavisi nedeniyle tutuklanmasına yer olmadığına, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
Kanser TedavisiKaramürsel3. SayfaKocaeliGüncelCezaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Monty S Monty S:
    e ozaman alsın tüfeğini herkesi vursun 1 1 Yanıtla
  • MASUMANE3438 MASUMANE3438:
    adalteti saglamazsaniz herkes kendi adaletini kendisi sağlar bu adama ceza değil plaket verilmeli 2 0 Yanıtla
  • izzet ulas izzet ulas:
    Adam hsklı gibi. 1 1 Yanıtla
  • Musa Savli Musa Savli:
    Bu adamı adalet bakanı yapsınlar çok güzel adaleti sağlıyor helal olsun 0 0 Yanıtla
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