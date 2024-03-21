Kocası ölü bulunan kadın çocuğuyla birlikte firar etti
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi evde ölü bulunurken, eşi ve çocuğu kayıplara karıştı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi evde ölü bulunurken, eşi ve çocuğu kayıplara karıştı. Polis cinayet şüphelisi olarak kadını her yerde arıyor.
Edinilen bilgiye göre olay Kozan'ın Çanaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yeter Güleç, torununu görmek için saat 14: 00 sularında damadı 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Uğur İşler'in evinin kapısını çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca Güleç durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri kapıyı açtığında Uğur İşler'in kanlar içinde yerde yattığını gördü. Polis hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler İşler'in sırtından tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis hemen cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Polis evde olması gereken İşler'in eşi Melisa İşler ve çocuğuna bir türlü ulaşamadı.
Olay yerine gelen Uğur İşler'in yakınları sinir krizi geçirdi. Yakınlarından edinilen bilgilere göre Uğur İşler ve Melisa İşler boşanma aşamasında olduğu ve bu hafta içinde anlaşmalı boşanmak için imza atacakları öğrenildi. Melisa İşler'in sürekli yanında tabanca taşıdığı da öne sürüldü.
Uğur İşler'in akrabaları, "Melisa elbette yakalanacaktır. Bizim çocuğumuzu bıraksın" şeklinde tepkilerini dile getirdi. Melisa İşler'in çok kıskanç olduğu cinayeti bu nedenle işlemiş olabileceği üzerinde duruluyor. Uğur İşler'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, cinayetle ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatırken, her yerde Melisa İşler'i arıyor.
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