Bir dönem domuz eti iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf, bu kez teslimat sonrası gelen müşteri şikayetiyle tepki topladı. Ankara şubesinden et siparişi veren bir vatandaş, gelen ürünün büyük kısmının "atık yağ" olduğunu öne sürdü.
Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinden 500 gram kemiksiz et siparişi veren müşteri, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı. Siparişin yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle ulaştığını belirten vatandaş, paketi açtığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.
"500 gram etin yaklaşık 300 gramı yağ çıktı" diyen vatandaş, "Böyle rezalet bir şey görmedim. Paramız resmen çöpe gitti" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (41)