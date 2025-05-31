Köfteci Yusuf\'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

yine Yusuf'a oynuyorlar kafayı taktılar

Ne alaka resmini görmedin mi o kadar yağ olur mu ayıptır günahtır yağ o kadar para yapar mı

Albaraka Kürt:

Ama kardeş bu kadar da vurdum duymaz olursanız bu adam yarın bigün seni aileni düzse yine demeye başlarsınız "suçlu o değil başkası" diye..