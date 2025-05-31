Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf\'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim
31.05.2025 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köfteci Yusuf'un Ankara şubesinden 500 gram kemiksiz et sipariş eden bir vatandaş, etin büyük bölümünün yağ çıktığını belirterek ''500 gramın 300 gramı atık yağdı, paramız çöpe gitti'' sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Bir dönem domuz eti iddialarıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf, bu kez teslimat sonrası gelen müşteri şikayetiyle tepki topladı. Ankara şubesinden et siparişi veren bir vatandaş, gelen ürünün büyük kısmının "atık yağ" olduğunu öne sürdü.

TEPKİSİNİ SOSYAL MEDYADAN DİLE GETİRDİ

Köfteci Yusuf'un Ankara'daki bir şubesinden 500 gram kemiksiz et siparişi veren müşteri, yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaştı. Siparişin yaklaşık 2 saatlik gecikmeyle ulaştığını belirten vatandaş, paketi açtığında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

"BÖYLE REZALET BİR ŞEY GÖRMEDİM"

"500 gram etin yaklaşık 300 gramı yağ çıktı" diyen vatandaş, "Böyle rezalet bir şey görmedim. Paramız resmen çöpe gitti" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İşte vatandaşın o sitemi;

Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim

Köfteci Yusuf, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • ender3316:
    yine Yusuf'a oynuyorlar kafayı taktılar 228 393 Yanıtla
    808080sa:
    Ne alaka resmini görmedin mi o kadar yağ olur mu ayıptır günahtır yağ o kadar para yapar mı 20 7
    Albaraka Kürt:
    Ama kardeş bu kadar da vurdum duymaz olursanız bu adam yarın bigün seni aileni düzse yine demeye başlarsınız "suçlu o değil başkası" diye.. 16 3
  • Mesko Aljovic:
    Ya olm ne istiyonuz şu adamdan... 189 396 Yanıtla
    808080sa:
    Dürüst olmasını istiyorlar alem o kadar parayı yağ için vermedi 16 6
  • Osman YILMAZ:
    git o zaman kasaptan pahalıya al iftira atmayın 195 343 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    E oğlum yeme bakanlık zaten ifşa etti neden bile bile paranı çöpe atıyon hak ediyorsunuz 203 177 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bilemem hacı belkide adama kıllığın var nereden bileceğiz dümen yapmadığını??? 167 177 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
İBB’ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30’u yakalandı İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
15:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi “Terörsüz Türkiye“ ana gündemiyle toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi "Terörsüz Türkiye" ana gündemiyle toplanıyor
14:51
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun kurultay iddialarıyla ilgili sözlerine yanıt
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
09:12
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 16:48:37. #7.11#
SON DAKİKA: Köfteci Yusuf'tan et sipariş eden vatandaş isyan etti: Böyle rezalet bir şey görmedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.