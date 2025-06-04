Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Edilecek - Son Dakika
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Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Edilecek

Köln\'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: 2. Dünya Savaşı\'ndan Kalma Bombalar İmha Edilecek
04.06.2025 14:01  Güncelleme: 14:15
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Almanya'nın Köln kentinde, 2. Dünya Savaşı'na ait 3 patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesi için 20 bin 500 kişi tahliye edildi. Şehir merkezinin büyük bir bölümünde gerçekleştirilen tahliye işlemi, kentte 1945'ten bu yana en büyük tahliye operasyonu olarak kaydedildi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bomba nedeniyle 20 bin 500 kişi tahliye edildi. Bombaların etkisiz hale getirilmesi için şehir merkezinin büyük bir bölümü boşaltıldı.

Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin karşısındaki Deutz semtinde pazartesi günü yol çalışmaları sırasında bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bombanın etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar başladı. Yetkililer, imha çalışmaları öncesinde bombaların bulunduğu alanın çevresinden 20 bin 500 sakinini bölgeden tahliye etti. Köln Belediyesinden yapılan açıklamada, kentte 1945'ten bu yana en büyük tahliye işleminin gerçekleştirildiği belirtildi. Kentin en yoğun nüfuslu bölgesi olan şehir merkezinde 58 otel, 9 okul, 1 hastane, 2 huzurevi, birçok müze de tahliye bölgesinde yer aldı. Ayrıca Ren Nehri üzerindeki 3 köprü ve önemli ulaşım yolları da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Tren seferlerinde aksamalar meydana gelirken, Köln Messe-Deutz istasyonu da geçici olarak kapatıldı. Trenler yere saatle 08.00'den itibaren Hohenzollern Köprüsü'nü kullanmaya başladı, ancak Köln Messe-Deutz istasyonunda durmadıkları belirtildi. Bazı trenler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bazı seferler ise iptal edildi. Bombaların etkisiz hale getirileceği anda köprü tamamen trafiğe kapatılacak. Bu noktadan sonra Köln Merkez İstasyonu'na Deutz yönünden ulaşılamayacak. Ren Nehri'ndeki gemi trafiği de geçici olarak durdurulacak. Bombaların imhası sırasında hava sahası kısa süreliğine kapatılacak.

Düsseldorf Bölge Valiliği'ne bağlı bomba imha uzmanlarının 2 tane birer tonluk, 1 tane 500 kilogram ağırlığındaki 3 ABD yapımı bombayı gün içinde etkisiz hale getirmesi planlanıyor.

2. Dünya Savaşı döneminde hava saldırıları sırasında atılan patlamamış bombalara Almanya'da sıkça rastlanıyor. Her yıl Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin genelinde bin 500 ila 2 bin arasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunuyor. - KÖLN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Edilecek - Son Dakika

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