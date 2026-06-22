Kolombiya'da Sağcı Aday Zafer Kazandı - Son Dakika
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Kolombiya'da Sağcı Aday Zafer Kazandı

Kolombiya\'da Sağcı Aday Zafer Kazandı
22.06.2026 10:42
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Kolombiya'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde Abelardo de La Espriella, Ivan Cepeda'yı geçti.

Kolombiya'da dün 2. turu yapılan devlet başkanlığı seçimini, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun desteklediği sol görüşlü aday Ivan Cepeda'yı 250 bin oy farkla geride bırakan sağcı aday Abelardo de La Espriella kazandı.

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçiminin 2. turu dün gerçekleştirildi. Kolombiya Seçim Kurulu, seçimi sağcı aday Abelardo de La Espriella'nın kazandığını bildirdi. İlk sonuçlara göre, de La Espriella oyların yüzde 49,7'sini alırken, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun desteklediği aday Ivan Cepeda yüzde 48,7'de kaldı ve yaklaşık 250 bin oy farkla yarışı kaybetti.

Seçim Kurulu, 41,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 26,3 milyondan fazla Kolombiyalının oy kullandığını, yaklaşık 427 bin seçmenin ise protesto oyu olarak görülen boş oy verdiğini aktardı.

"Bu gece, ülke için yeni bir hikayenin başlangıcını işaret ediyor"

Seçim zaferinin ardından destekçilerine seslenen de La Espriella, "Bugün ülkemiz için yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca vatandaşın özgür ve demokratik iradesiyle, büyük, güvenli, refah içinde ve fırsatlarla dolu bir Kolombiya'ya inanmayı seçtiği bir dönem. Bu gece, ülke için yeni bir hikayenin başlangıcını işaret ediyor. Bu gece yeni bir dönem başlıyor, bir düzen değişimi Bana oy veren ya da vermeyen, tüm Kolombiyalılar için yöneteceğim" dedi.

Ivan Cepeda ise "Resmi sayım tamamlanıp nihai sonuç açıklandıktan ve gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra, ortaya çıkan resmi sonucu kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Espriella, suç örgütleriyle görüşmeleri sonlandıracak

De La Espriella seçim kampanyasında, sık sık Devlet Başkanı Petro'yu ülkedeki ekonomik ve güvenlik sorunlarının, özellikle silahlı örgütlerinin yayılmasının sorumlusu olarak suçlarken; isyancı ve suç örgütleri ile görüşmeleri sonlandıracağını, petrol ve doğalgaz sektörünü büyüteceğini, vergileri düşüreceğini belirtmişti. Espriella, Petro'nun asgari ücreti yüzde 23 artırma kararını ve bazı sosyal politikaları da koruyacağını vurgulamıştı. - BOGOTA

Kaynak: İHA

Kolombiya, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da Sağcı Aday Zafer Kazandı - Son Dakika

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