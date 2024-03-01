Kolon kesenlerin avukatlığını yapan Ersan Şen\'e mahkemede soğuk duş: Burası televizyon programı değil

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Kahramanmaraş'ta 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında ilk duruşma dün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ekranlarda kolon kesenlerden hesap sorulmasını isteyen Prof. Dr. Ersan Şen, sanık avukatı olarak kolon kesenleri savundu.

TWEET ATILMASI AVUKATI RAHATSIZ ETTİ

Duruşmada ilk gün müşteki avukatları, sanıklar, sanık avukatları ve müştekiler dinlendi. Sanık avukatları tarafında Av. Ersan Şen, müşteki tarafında Av. Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salonda hazır bulundu. Soru cevap kısmında sanık avukatlarının "Duruşma naklen yayınlanıyor, tweetler atılıyor" tepkisi üzerine tansiyon yükseldi.

"ERSAN ŞEN NEDEN RAHATSIZ OLUYOR?"

Başka bir kayıp yakını avukatın "Duruşmanın takip edilmesinden Rezan Epözdemir rahatsız olmuyor da, Ersan Şen neden rahatsız oluyor? Biz rahatsız olmuyoruz. Siz rahatsız oluyorsunuz; çünkü kaçakları savunduğunuz için çekiniyorsunuz" demesiyle sözlü münakaşa yaşandı. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

"NEDENİ DUYGUSALDIR"

Sanık mühendis M.T.'nin yönlendirme raporlar hazırlanmasına atıf yaptığı sırada bir müşteki avukatı "Duygusaldır nedeni" yorumunda bulundu. M.T. bu yoruma "Onu ben söyleyemem ama herkesin malumu" yanıtını verdi. Savunması sonrası M.T.'ye sanık avukatı Ersan Şen sorular yöneltti.

"BURASI TELEVİZYON PROGRAMI DEĞİL"

Ersan Şen'in sorularına hem M.T.'nin avukatı hem de müşteki avukatları "Bunlar soru değil yorum" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık avukatı ile Ersan Şen arasındaki tartışma yaşandı. Avukat, Şen'e, "Burası televizyon programı değil Ersan Şen. Duruşma salonundasınız, moderatör eşliğinde yapılan bir tartışma programında değilsiniz. Avukatı olduğunuz firari sanıkları getirin de biz de onlara böyle sorular soralım" dedi.

"KAÇAKLARI YAKALAMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

Bunun üzerine Şen, "Kaçakları yakalamaz bizim işimiz değil. Devletin jandarması var, polisi var. Siz her kaçak müvekkilinizi getirip teslim ediyor musunuz" yanıtını verdi.

"KIZMAYIN CANIM BİR ŞEY DEMİYORUM"

M.T., Ersan Şen'in iddialarını reddederken Şen'in sorularına bir süre sonra "Kelime oyunlarına gelmeyeceğim" diyerek yanıt vermeyi reddetti. Bunun üzerine kayıp yakınları M.T.'yi alkışladı. Şen'in M.T.'ye yönelik "kızmayın canım, bir şey demiyorum" ifadesi de salonda tepki topladı.

"MÜHENDİS DEMİR ÇALMAZ, BETON ÇALMAZ"

M.T.'nin avukatı ise yaptığı açıklamada "Zemin, beton ve kolon konularında her şey delilleri ile ortada" dedi. M.T.'den sonra savunma yapan tutuklu müteahhit Y.A da suçlamaları reddetti. "Ben mühendisim. Mühendis iki şey yapmaz, demir çalmaz, beton çalmaz" dedi.