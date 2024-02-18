Kolunu merdaneye kaptıran işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kolunu merdaneye kaptıran işçi ağır yaralandı

Kolunu merdaneye kaptıran işçi ağır yaralandı

Karabük'te bir demir çelik fabrikasında çalışan işçi, kolunu merdaneye kaptırarak ağır yaralandı. Diğer işçilerin müdahalesiyle kurtarılan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

18.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:39
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Kolunu merdaneye kaptıran işçi ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te, demir çelik fabrikasında kolunu merdaneye kaptıran işçi, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çalışan Nuri K.'nin kolu merdaneye sıkıştı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine merdane makinesinin elektriği kesilerek, işçinin kolu sıkıştığı alandan kurtarıldı.

İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi önce özel bir hastaneye, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Karabük, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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