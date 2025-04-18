Komiser Osman Gezer, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Komiser Osman Gezer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Komiser Osman Gezer, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Beyşehir ilçesinde kanser tedavisi gören komiser Osman Gezer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 49 yaşında hayatını kaybeden Gezer'in vefatı, yakınları ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

18.04.2025 17:06  Güncelleme: 17:08
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yaparken kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden komiser Osman Gezer, Beyşehir Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan komiser Osman Gezer (49), 2023 yılının eylül ayında karaciğer kanseri hastalığına yakalandı. Hastalığı sebebiyle uzun süredir tedavi gören Gezer, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan komiser Osman Gezer'in vefat haberi, yakınları ve sevenleri ile meslektaşlarını yasa boğdu. Gezer'in vefatı dolayısıyla 7 yıldır görev yaptığı Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Gezer'in Konya'dan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen naaşı burada Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş tarafından yapılan dua ve helallik alınmasını müteakip, önce Beyşehir ilçe merkezindeki ikamet ettiği adrese, ardından doğum yeri olan Hüyük'ün İmrenler Mahallesindeki baba ocağına götürüldü. Gezer'in cenazesi Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen, belediye başkanları, emniyet teşkilatı mensupları, kurum amirleri, meslektaşları, ailesi ve yakınları ile mahalle sakinleri, sevenleri katıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komiser Osman Gezer, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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