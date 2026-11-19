İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında çıkan tartışmada ortalık karıştı. Aile üyeleri komşusunun evini taşlayarak, tehdit ve hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı şahıslar durmak bilmezken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda bir aile, tartıştıkları komşusunun evinin önüne geldi. Yerden bulduk taşları camına fırlatan aile üyeleri, küfür ve tehditlerle tartıştıkları şahısları dışarıya çağırdı. Çevredeki bazı komşuların müdahale etmeye çalıştıkları şahıslar ise durmak bilmezken, yaşanan o an saniye saniye kameraya yansıdı.