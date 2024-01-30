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Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı - Son Dakika
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Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı

Aksaray'da çıkan yangında, komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan kurtaran baba, çeşme hortumu ile müdahale etti. Yangın, Paşacık Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin çocuk odasında meydana geldi. Baba, yangını söndürürken oğlu balkona çıktı. Yangını gören komşular durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı
30.01.2024 - 00:19,  Güncelleme: 00:35
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Komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan son anda kurtardı

AKSARAY - Aksaray'da elektrik şasesi nedeniyle çıkan yangında, komşularının yardımıyla oğlunu yanmaktan kurtaran baba yangına çeşme hortumu ile müdahale etti.

Yangın, Paşacık Mahallesi 1644 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuk odasındaki elektrik kablosundaki şase nedeniyle bir anda yangın çıktı. Odasında bulunan kapı ve komodinin tutuşması sonucu yardım çığlığı atan Mehmet Ali Öğüt'ün sesini duyan babası Mustafa Öğüt yardımına koştu. Alt kattaki yabancı uyruklu komşularından yardım isteyen baba, çeşme hortumu ile oğlunun odasının kapısını söndürürken, yanmaktan son anda kurtulan genç balkona çıktı. Yangını gören diğer komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken, başından hafif yaralanan genç ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangını anlatan baba Mustafa Öğüt, "Nerden çıktığına tam olarak emin değilim. Biz öbür odada yatıyorduk. Çocuk da buradaydı. Çocuğun bağırmasıyla içeriye, buraya bir geldik ki, burayı ateş savuruyor. İçeri girerken çocuk kendini balkona attı. Aşağıdaki Afganların yardımıyla çeşme hortumu ile ancak bu kadar söndürebildik. Çocuğun kafası gözü ütülendi. Hastaneye gitti, şu an için ne olduğunu bilmiyorum" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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