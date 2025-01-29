Komşusunu bıçakla yaralayan şahıs serbest - Son Dakika
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Komşusunu bıçakla yaralayan şahıs serbest

Komşusunu bıçakla yaralayan şahıs serbest

Aksaray'da kendisini darp ettiği gerekçesiyle komşusunu sırtından bıçaklayarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı.

29.01.2025 11:48
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Aksaray'da kendisini darp ettiği gerekçesiyle komşusunu sırtından bıçaklayarak yaralayan şahıs serbest bırakıldı.

Olay, dün Şeyh Hamit Mahallesi Şehit Ali Yıldırım Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 2'nci katında ikamet eden M.A.A. (38), 2 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle alt komşusu M.C. (30) ile tartıştı. Tartışmada darp edildiği iddia edilen M.A.A. aradan 2 gün geçtikten sonra komşusunun kapısını çalarak tekrar tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.A. bıçakla komşusu M.C.'yi sırtından yaraladı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.C.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavisinin ardından M.C. taburcu edilirken, sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Komşusunu bıçakla yaralayan şahıs serbest - Son Dakika

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