Konserde hayatını kaybeden Furkan Aksu, Bartın\'da toprağa verildi

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşarak hayatını kaybeden Furkan Aksu (29), memleketi Bartın Kurucaşile'de dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Şişli'de düzenlenen bir konserde fenalaşan Furkan Aksu (29), Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M. (33) hastaneye kaldırılmış, tedavi altına alınan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve Tuğrul M. (33) hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Furkan Aksu ve Ramazanoğlu hayatını kaybederken, diğer bir kişinin hastanede tedavi altına alınmıştı.

Furkan Aksu'nun cenazesi, bugün sabah Zonguldak'taki baba evindeki helalleşmenin ardından Bartın'ın Kurucaşila ilçesine getirildi. Aksu'nun cenazesi, ilçe merkezindeki Merkez Aliağa Camii'nde öğle namazına mütakiben son yolculuğuna uğurlandı. Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş ve çok sayıda sevenleri, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından Furkan Aksu, Killikmüslümhoca Köyü'ndeki aile mezarlığında defnedildi.