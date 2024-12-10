Konteynerde yalnız adam ölü bulundu

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Yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yalnız yaşayan kişi konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli Mevkiinde bulunan K-6 Konteyner kentte yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar'dan haber alamayan yakınları konteynere gelerek burada konteyner camını açtı. Halil Abidin Yeninarcılar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile sağlık ekipleri Halil Abidin Yeninarcılar'ın öldüğünü tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Halil Abidin Yeninarcılar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.