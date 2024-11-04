Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki iki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlhan Gürel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ü., yönetimindeki 02 FU 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarptı. Savrulan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.