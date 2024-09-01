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Kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyon devrildi

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan mıcır yüklü kamyon devrildi.

Kaza Alaca - Yozgat karayolu Koçhisar baraj mevkiinde meydana geldi. Alaca'dan Yozgat istikametine gitmekte olan Harun Talha yönetimindeki 66 ACD 580 plakalı mıcır yüklü kamyon, Koçhisar baraj mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan tonlarca mıcır orta refüjü doldurunca karayolunun bir şeridi araç trafiğine kapandı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Harun Talha, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen kamyondan yola dökülen mıcırlar iş makinalarının yardımı ile kaldırıldıktan sonra karayolu çift yönlü olarak tekrar ulaşıma açıldı.