Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

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Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı, kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.05.2024 03:12
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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

SİVAS - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı, kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgileri göre kaza Kadı Burhannettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Karaaslan idaresindeki 07 APS 835 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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