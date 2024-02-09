Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, gece yarısı Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde bina duvarına çarptı. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

09.02.2024 23:43  Güncelleme: 23:47
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Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 3 genç yaralandı.

Kaza, gece yarısı Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde meydana geldi. Hacı Hamam istikametine seyreden U.K. idaresindeki 59 B 0689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina duvarına çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü U.K. ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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