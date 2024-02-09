Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 3 genç yaralandı.
Kaza, gece yarısı Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde meydana geldi. Hacı Hamam istikametine seyreden U.K. idaresindeki 59 B 0689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina duvarına çarptı.
Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü U.K. ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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