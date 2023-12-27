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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Bursa'da bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 metre boyunca sürüklenerek beton elektrik direğine çarptı. Kazada kimliği belirlenemeyen sürücü ağır yaralandı.

27.12.2023 - 20:41,
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Kontrolden çıkıp 35 metre sürüklenen otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 1 yaralı

BURSA - Bursa'da bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek 35 metre boyunca sürüklenerek beton elektrik direğine çarptı. Kimliği belirlenemeyen sürücü kazada ağır yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk Mahallesi İznik Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 BGK 470 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 35 metre sürüklenen otomobil beton elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kimliği belirlenemeyen sürücü ağır yaralandı. Yaralı ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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