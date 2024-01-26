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Kontrolden çıkan otomobil iki dükkana çarptı: Dükkan camları paramparça oldu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil iki dükkana çarptı: Dükkan camları paramparça oldu

Bolu'da Cumhuriyet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki otomobil sürücüsü H.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak 2 dükkana çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 2 dükkanda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.01.2024 - 02:49,  Güncelleme: 02:50
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Kontrolden çıkan otomobil iki dükkana çarptı: Dükkan camları paramparça oldu

BOLU - Bolu'da Cumhuriyet Caddesi'nde alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki otomobil sürücüsü H.K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak 2 dükkana çarptı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki H.K. idaresindeki 14 BH 858 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan 2 dükkana çarptı. Çarpmanın etkisiyle dükkanlardan birinin camları tamamen kırılarak tuzla buz oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar vatandaşlar yola savrulan cam kırıklarını toplamak için dükkan sahibine yardım etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla dükkana giren otomobil, bulunduğu yerden çıkarıldı. Alkollü olduğu iddia edilen 26 yaşındaki otomobil sürücüsü H. K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada yaralanan olmazken, 2 dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil iki dükkana çarptı: Dükkan camları paramparça oldu
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Caddesi, Bolu, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil iki dükkana çarptı: Dükkan camları paramparça oldu - Son Dakika


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