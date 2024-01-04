Kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü arabayla bir işyerine girdi. Kaza anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Osmancık'ta gece saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde sigortacılık ve otomotiv faaliyetlerinde bulunan işyerine arabayla girdi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı ise o sırada orada bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, ardından ise işyerine girdiği, işyerinin camlarının kırıldığı, sürücünün otomobili ile geri manevra yaparak çıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı ve ofis malzemelerinin hasar gördüğü yer alıyor.