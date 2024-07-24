Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Geniş Video İzle

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı şeride geçerek bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet ve otomobilin sürücüleri ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, durumlarının ağırlığı nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.07.2024 02:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosiklet paramparça oldu

TOKAT - Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kaza neticesinde motosikletin ve otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İddiaya göre Erek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ömer Faruk Ç. idaresindeki 60 FE 007 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden diğer şeride geçerek karşı yönden gelen Efehan K. yönetimindeki 60 AEJ 302 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü Efehan K. yol kenarında bulunan araçların üzerine düştü. Otomobil ise oto yıkama dükkanına girerek durabildi. Kaza nedeniyle ağır yaralanan Efehan K. ve Ömer Faruk Ç. olay yerine gelen ambulans ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralıların Tokat Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Motosiklet, İnceleme, Tokat, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:06 İlçeyi ayağa kaldıran olay Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı İlçeyi ayağa kaldıran olay! Patlama sesi duyuldu, kaldırımlardan çıkan buhar gökyüzünü kapladı
23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 03:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement