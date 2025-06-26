Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak\'a uçtu: 2 kişi yaralandı

Sivas'ta aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, Ö.F.K. idaresindeki 34 JJ 0150 plakalı BMW marka otomobil, yoldan çıkıp köprü korkuluklarını aşarak Kızılırmak yatağına uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan D.B. isimli yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS