Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan ziyaret için Çorum'a gitmekte olan Sezgin K. yönetimindeki 19 TV 310 plakalı Toyota marka otomobil,
Hatap barajı mevkinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazada sürücü Sezgin K. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim K., Emir Talha K. ve Enes K. yaralandı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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