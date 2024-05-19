Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan uçtu: 1 yaralı

Bolu-Seben kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil uçurumdan uçarak ağaçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

19.05.2024 19:53
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Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan uçtu: 1 yaralı

BOLU - Bolu- Seben kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, uçurumdan uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolu-Seben yolunda Gölcük Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 BH 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Ağaçlık alana uçan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüsü sağlık ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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