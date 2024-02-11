Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada Genç Hayatını Kaybetti

Kontrolden Çıkan Otomobilin Takla Attığı Kazada Genç Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen feci kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. V.E.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.02.2024 20:25
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti...Feci kaza kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E.A.'nın kullandığı 71 AN 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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