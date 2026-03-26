Kontrolden Çıkan Tesla, Park Halindeki Araca Çarptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmanın park alanında kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, otopark kapısını kırarak yolun karşısında bulunan park halindeki araca çarptı. Kazada iki araçta da ağır hasar oluştu.

İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, kontrolden çıkan Tesla marka elektrikli otomobil, dar alanda yüksek hıza çıkarak önce sitenin otopark kapısına, ardından yolun karşısında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tesla otomobil yol kenarına savrulurken, park halindeki otomobil ise takla atarak ağır hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle çift yönlü yolda trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ