Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'da sürücüsünün idaresindeki geri dönüşüm yüklü tır kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi bariyerlere çarpan tır yan yatarken, aracı kullanan işçi yaralandı.

Olay, Marmaracık Köyü mevkii Bursa- Yenişehir Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceylanı Yılmaz idaresindeki 34 HLZ 799 plakalı geri dönüşüm yüklü tır seyir halindeyken, bir anda kontrolden çıktı. Pınar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyere çarpan tır yan yatarken, kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Pınar'ı hastaneye sevk ederken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.