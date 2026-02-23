Kontrollü yıkımda çöken binada canlı izine rastlanmadı - Son Dakika
Kontrollü yıkımda çöken binada canlı izine rastlanmadı

23.02.2026 23:41
Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü.

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü. Ekiplerin bina enkazında yaptığı taramada ve dinleme faaliyetinde canlı izine rastlanmadı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'da mahkeme süreci devam eden binaların yıkımları sürüyor. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı hasarlı bina çöktü. Çökme sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında canlı olup olmadığını belirlemek için dinleme ve tarama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bina enkazında yaptığı tarama ve dinleme faaliyetlerinde canlı izine rastlanmadı. Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada da hasar oluştu. Yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin kontrollü olarak süreceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Hatay, Yıkım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
