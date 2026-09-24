Konya Beyşehir\'de yağışta savrulan araç şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 1. kilometresinde,bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BA 3951 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajlı kesimi geçtikten sonra kayarak kontrolden çıktı. Yön değiştiren araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile yolcu B.G.S., ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen hafif ticari aracın bir anda kontrolden çıkarak savrulduğu, ardından şarampole devrilerek yan yattığı görülüyor. Öte yandan, aynı noktada iki gün önce de bir otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.