Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları sürüyor, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika
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Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları sürüyor, ekipler müdahale ediyor

Konya Beyşehir ve Hüyük\'te anız yangınları sürüyor, ekipler müdahale ediyor
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hasat sonrası başlayan anız yangınları, akşam saatlerinde de kontrol altına alınamadı. Geniş alana yayılan alevler geceyi aydınlatırken, itfaiye ekipleri ve Hüyük Belediyesi'ne ait arazöz yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçesinde hasadın ardından başlayan anız yangınları sürüyor. Ekipler, gündüz gökyüzünü siyah dumana boğan, akşam ise alevleriyle geceyi aydınlatan yangınlarla saatlerdir mücadele ediyor.

Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi ile Hüyük'ün Selki ve Yelten mevkilerinde gündüz saatlerinde başlayan yangınlar, akşam saatlerine rağmen kontrol altına alınamadı. Geniş bir alanda etkili olan yangınlardan yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Hava karardıktan sonra tarlalardan yükselen alevler geceyi aydınlattı. Yangınların, hasadı tamamlanan tarlalarda anızların ateşe verilmesi sonucu başladığı değerlendiriliyor. Beyşehir ve Hüyük'ten yangın mahalline sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için saatlerdir yoğun çaba gösteriyor. Hüyük Belediyesine ait arazöz de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin bölgedeki yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Beyşehir, İtfaiye, Güncel, Hüyük, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Beyşehir ve Hüyük'te anız yangınları sürüyor, ekipler müdahale ediyor - Son Dakika

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