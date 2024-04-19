Konya Emniyeti Oto Hırsızlığı Operasyonunda 13 Milyon Liralık Araç ve Parçalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya Emniyeti Oto Hırsızlığı Operasyonunda 13 Milyon Liralık Araç ve Parçalar Ele Geçirildi

Konya Emniyeti Oto Hırsızlığı Operasyonunda 13 Milyon Liralık Araç ve Parçalar Ele Geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen oto hırsızlığı operasyonunda, 13 milyon lira değerinde araç, araç motoru ve çeşitli parçalar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

19.04.2024 14:20
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Konya Emniyetinin düzenlediği oto hırsızlığı operasyonunda yaklaşık 13 milyon lira değerinde araç, araç motoru ve çeşitli parçalar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı, change, yakalamalı hacizli ve gümrük kaçağı araçların tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar neticesinde merkez Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde bulunan bazı sanayi sitelerindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 39 adet araç motoru, 16 adet yakalamalı hacizli motor bloğu, 8 adet araç karoseri, 5 adet araç kabini, 1 adet çalıntı traktör, 1 adet çalıntı araç motor bloğu, 2 adet çalıntı araç karoseri, 1 adet gümrük kaçağı araç ve 435 litre gümrük kaçağı motor yağı ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen araç, araç motoru ve diğer parçaların piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon lira olduğu belirlendi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya Emniyeti Oto Hırsızlığı Operasyonunda 13 Milyon Liralık Araç ve Parçalar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Emniyeti Oto Hırsızlığı Operasyonunda 13 Milyon Liralık Araç ve Parçalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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