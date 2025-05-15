Konya\'da 3.700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde 12 Mayıs'ta Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsın olduğu araçta 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KONYA
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