Konya'da 70 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da 70 Tabanca Ele Geçirildi

Konya\'da 70 Tabanca Ele Geçirildi
04.07.2026 13:07
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Beyşehir'de bir otomobilde yapılan aramada 70 ruhsatsız tabanca bulundu, 1 kişi yakalandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilde tabanca sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine tespit edilen araç polis ekiplerince kontrollü şekilde durduruldu. Yapılan aramada otomobilde 70 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeden farklı şehirlere tabanca götürüleceği bilgisi üzere belirlenen aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen araç kontrollü olarak durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada, 70 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Beyşehir, Polis, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 70 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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