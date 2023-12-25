Konya\'da 81 Bin 34 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 9 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da 4 ayrı operasyonda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.