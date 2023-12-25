Konya\'da 81 Bin 34 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 9 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'da 4 ayrı operasyonda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirildi, 9 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 81 bin 34 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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