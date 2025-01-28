Konya\'da Aile Katliamı ve İntihar

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Konya'da cinnet getirip anne, baba ve kardeşini silahla vurarak öldüren daha sonra intihar eden genç ve ailesi son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiklerinde anne, baba ve ailenin iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedenini buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Ali Tunç'un (28) kardeşi Hasan Can Tunç (18), annesi Canfeda Tunç (51) ve babası Nurettin Tunç'u (50) öldürdükten sonra kendini aynı silahla vurarak intihar ettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından cenazeler ailenin yakınlarına teslim edildi. Cenazeler defnedilmek üzere Selçuklu Yazır Mezarlığına getirildi. Tunç ailesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazır Mezarlığı'nda defnedildi. - KONYA