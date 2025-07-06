Konya\'da Alacak Verecek Kavgasında Kardeşler Bıçaklandı

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük bir miktardaki borç parayı geri istedi. Daha sonra H.A.A.'yı telefonla arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek Nalçacı Caddesi üzerinde yabacı uyruklu kardeşler H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu. Buluşma sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, A.F.O. yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan H.A.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. A.F.O.'nun kaçarken bıçağı yere attığı tespit edilirken, yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA