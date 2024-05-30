Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Konya\'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

30.05.2024 19:00
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Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Deresuyu Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrik tesisatçılığı yapan iş yerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O.'nun yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mehmet A. ve Metin G. geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A. ve Metin G. yanlarında bulunan av tüfeği ile Halil D. ile Mevlüt O.'ya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan Halil D. ile Mevlüt O. da aynı tüfekle iş yerine gelen Mehmet A. ve Metin G.'ye ateş ederek yaraladı. Mehmet A. ve Metin G. olay yerine geldikleri araçla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti. İş yerinde bulunan Halil D. ile Mevlüt O. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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