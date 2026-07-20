Konya\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Kırkpınar Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayılarak çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını fark eden vatandaşlar traktörlere bağlı su tankerleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, anızlık alanda zarar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA