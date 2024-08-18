Konya\'da apartman inşaatında genç hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde apartman inşaatında asansör boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi 138827 Sokak'ta bir apartman inşaatında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışmaları devam etmekte olan 5 katlı bir apartmanın elektrik tesisatı ile ilgili çalıştığı öğrenilen Muhammet Ali Kılıç (19), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğunda yapılan kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Muhammet Ali Kılıç'ın ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi Muhtarı Necmettin Kılıç'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA