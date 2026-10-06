Konya'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 141 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Konya'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 141 şahıs yakalandı

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Konya\'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 141 şahıs yakalandı
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Konya genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda toplam 141 şahıs yakalandı. Şüphelilerden biri aracın altında yatarken, diğeri ağacın dalları arasında yakalandı; şahıslar adli mercilere ve ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Konya'da düzenlenen operasyonda aranan 141 şahıs yakalandı. Şahıslardan biri aracın altında, diğeri de ağacın üzerinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde Konya genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda; kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti ve çeşitli suçlardan 25 yıl 69 ay 79 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti ve çeşitli suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 920 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından 14 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, yağma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Ekiplerin çalışmalarında; hapis ve adli para cezası ile aranan 58 şahıs ile ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 83 şahıs da yakalandı. Çalışmalarda toplam 141 şahıs yakalanırken, bazı şüphelilerin yakalandıkları yerler ise dikkat çekti. Şahıslardan biri aracın altında yatarken, diğeri ise ağacın dalları arasında yakalandı. Şahıslar adli mercilere ve ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da aranan şahıslara yönelik operasyonda 141 şahıs yakalandı - Son Dakika
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