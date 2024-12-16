Konya'da Asit Tankeri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Asit Tankeri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya\'da Asit Tankeri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karapınar'da asit dolu tankerin devrilmesi sonucu sürücü Oktay Demir yaşamını yitirdi.

16.12.2024 11:13
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Konya'nın Karapınar ilçesinde asit dolu tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ereğli-Karapınar kara yolu İpekçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Demir (34) idaresindeki 27 HB 048 plakalı asit dolu tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boşalan asit ve yükselen duman nedeniyle tankere bir süre müdahalede bulunamadı. AFAD ekiplerinin de sevk edildiği kazada yapılan incelemede sürücü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Asit Tankeri Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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