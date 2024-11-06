Konya'da Ayakkabı Atölyesinde Yangın

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Ayakkabı üretim atölyesinde korkutan yangın

KONYA - Konya'da ayakkabı üretim atölyesinde çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde bulunan ayakkabı üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.