Konya'da Beton Pompası Vincinin Çarptığı Patpat Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Beton Pompası Vincinin Çarptığı Patpat Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya\'da Beton Pompası Vincinin Çarptığı Patpat Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, beton pompası vinci bir patpata çarptı. Kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

08.05.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde beton pompası vincinin çarptığı patpat sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir Taraşçı yolu Gökçehüyük kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.U. idaresindeki beton pompası vinci Abdurrahman Gülen idaresindeki patpata çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan patpat sürücüsü Abdurahman Gülen olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Patpat sürücüsü Abdurahman Gülen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Beton Pompası Vincinin Çarptığı Patpat Sürücüsü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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