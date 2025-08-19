Konya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

19.08.2025 14:33
Beyşehir otogarında N.B. ve A.S. arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otogarda yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Otogar kapısı girişinde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple bir gün önce aralarında tartışma yaşayan N.B. ile A.S. otogar girişinde tekrar karşılaşınca aralarındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 30 yaşındaki A.S. vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Bıçaklı kavga ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklandıktan sonra kanlar içerisinde yere yığılan A.S.'ye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs, acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri elinde kesi bulunan şüpheli N.B.'yi de gözaltına alarak ekip otosu ile hastaneye götürdü. Şüphelinin, alkollü olduğunu iddia ettiği kişi ile kendisine küfür etmesinden dolayı aralarındaki kavganın yaşandığı yönünde bilgi verdiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

