Konya'da bir tarım şirketine ait depoda yangın çıktı - Son Dakika
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Konya'da bir tarım şirketine ait depoda yangın çıktı

Konya\'da bir tarım şirketine ait depoda yangın çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarım şirketine ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

15.07.2024 17:40  Güncelleme: 17:43
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarım şirketine ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Yangın, Karapınar - Konya Karayolunun 3. kilometresinde bulunan bir tarım şirketinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanlar ilçenin büyük bölümünden görüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan ilçe itfaiyesinin talebiyle çevre ilçelerden de söndürme çalışmaları için destek istendi. Yangın uzun süren çalışmalar sonrası kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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