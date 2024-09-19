Konya'da Bisiklet Yollarına Farkındalık Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Bisiklet Yollarına Farkındalık Çalışması

Konya\'da Bisiklet Yollarına Farkındalık Çalışması

Konyalı bisikletseverler, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet yollarına park eden araçların üzerini bisiklet logolu mavi brandalarla kaplayarak, bisiklet yollarının işgal edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Aktivistler, trafikte bisiklet kullanıcılarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

19.09.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyalı bisikletseverler, 635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla bisiklet yoluna park eden araçların üzerini bisiklet logolu mavi brandalarla kaplayarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Konyalı bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" çerçevesinde şehir merkezinde bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak bisiklet yolunun işgal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti. Konyalı bisikletsever Haluk Ay, 10 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını belirterek, 635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri Konya'da bazı araç kullanıcılarının araçlarını bisiklet yollarına park etmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Ay, "Konya Büyükşehir Belediyemiz bisiklet kullanımı alanında çok büyük katkılar, projeler gerçekleştiriyor ama ne yazık ki trafikte bisikletliye saygıyı henüz oturtamadık. Bir araba veya motosiklet sürücüsü trafikte diğer sürücülerden kendilerine saygı duyulmasını bekliyorsa biz bisikletseverler de bize saygı duyulsun, bize yol verilsin, bizim haklarımız da korunsun istiyoruz. Lütfen bisiklet yollarımızı boş bırakalım" dedi.

Bisikletliler trafikte fark edilmek istiyor

Bisiklet kullanıcısı İsmail Berat Tanoğlu da araç sürücülerinin bisiklet yolunda yaptığı işgalin ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının güzel sonuçlar getirmesini temenni etti.

Bir diğer bisiklet sürücüsü Yakup Özyurt ise, farkındalık çalışmasının araç sürücülerinin dikkatini çekecek güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, sürücülerin trafikte daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.

Elzem Arıkan da uzun yıllardır bisiklet kullandığını belirterek, bisiklet yollarının sadece araç sürücüleri tarafından değil yayalar tarafından da işgal edildiğini dile getirdi. Bu konuda farkındalık oluşturma adına çalışma yapılmasının çok güzel olduğunu aktardı.

"Bisiklet Konya'yı sever, Konyalı da bisikleti sever"

Ahmet Kaan Alp ise farkındalık oluşması adına hayata geçirilen projenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Konya 7'den 77'ye değil belki beşikten mezara kadar bisiklete binen bir şehir olduğu için eminim ki bu duyarlılık toplumda ciddi boyutlara ulaşacaktır. Geçmiş günümüze bu konuda hep hassas olduk, hep bisiklet üzerindeydik. Bisiklet Konya'yı sever Konyalı da bisikleti sever. Toplum aslında anlayışlı sadece trafik yoğun olduğu için birbirimize tahammülümüz azaldı. Ama birbirimize saygı duydukça, gülümsedikçe sorunlar çözülecek diye inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Araçlarına bisiklet logolu mavi branda örtülen araç sürücüleri de bundan sonra bisiklet yolları konusunda daha dikkatli olacaklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, trafik, Ulaşım, Çevre, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Bisiklet Yollarına Farkındalık Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Bisiklet Yollarına Farkındalık Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement