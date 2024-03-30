Konya\'da Bisikletli Yaşlı Adam Tırın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri ve kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 milyon 100 bin dal bandrolsüz makaron ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.